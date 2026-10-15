JPL Logo

Executive Council

Director’s Office

Dave Gallagher

Director of JPL and Vice President of Caltech

Lisa Haber
Director’s Office

Lisa Haber

Chief of Staff and Director for Laboratory Administration

Dr. Jonathan Lunine
Director’s Office

Dr. Jonathan Lunine

Chief Scientist

Keyur Patel
Director’s Office

Keyur Patel

Associate Lab Director for Flight Projects & Mission Success

Director’s Office

Richard Cook

Associate Lab Director for Strategic Integration and Director for Strategy & Formulation

John Kelly
Director’s Office

John Kelly

Chief Financial Officer and Director for Financial & Business Operations

Shawn Goodman
Executive Leadership

Shawn Goodman

Director for Engineering & Science

Jordan Evans
Executive Leadership

Jordan Evans

Director for Flight Projects

Brian Corcoran
Executive Leadership

Brian Corcoran

Director for Lab Operations

Mike Gross
Executive Leadership

Mike Gross

Deputy Director for Engineering & Science

Executive Leadership

Matt Wallace

Deputy Director for Flight Projects

Jackie Clennan Price
Executive Leadership

Jackie Clennan Price

Deputy Director for Lab Operations

Executive Leadership

Howard Eisen

Deputy Associate Lab Director for Flight Projects & Mission Success

Jennifer Ibrahim
Executive Leadership

Jennifer Ibrahim

Deputy Director for Financial and Business Operations

Georgina Goode
Executive Leadership

Georgina Goode

Deputy Director for Strategy & Formulation

Portrait of Heidi Herman
Executive Leadership

Heidi Herman

Deputy Director for Laboratory Administration

Jennifer Lum
CALTECH

Jennifer Lum

Caltech General Counsel